Kadın Kılığına Giren Hırsızlar Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Nevşehir'de iki erkek hırsız, çarşaf giyerek kadın kılığına girip bir evden 45 bin lira nakit çaldı. Güvenlik kameraları olay anını kaydetti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Nevşehir'de kadın kılığına giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Sümer Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İki erkek şahıs çarşafla kendilerini kamufle ederek kadın kılığına girdi. Mahalledeki iki katlı bir binanın alt katına giren kadın kılığındaki şüpheliler, yaklaşık 45 bin lira nakit parayı alarak ortadan kayboldu. Ev sahipleri binadaki diğer daire kapısının da zorlandığını tespit ederken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Mahalledeki evlerin kapısını levye ile zorlayan çarşaflı hırsızların görüntüleri ise bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa