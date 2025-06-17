Kadın Kılığına Giren Hırsızlar Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Nevşehir'de kadın kılığına giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Sümer Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İki erkek şahıs çarşafla kendilerini kamufle ederek kadın kılığına girdi. Mahalledeki iki katlı bir binanın alt katına giren kadın kılığındaki şüpheliler, yaklaşık 45 bin lira nakit parayı alarak ortadan kayboldu. Ev sahipleri binadaki diğer daire kapısının da zorlandığını tespit ederken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Mahalledeki evlerin kapısını levye ile zorlayan çarşaflı hırsızların görüntüleri ise bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - NEVŞEHİR