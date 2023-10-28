Kadın Kayıp Olayında Eş Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Tayfur Kılıç tutuklandı.

TUTUKLANDI

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç'ı öldürüp uçurumdan attığını itiraf eden eşi Tayfur Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Akşehir Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Bedriye Kılıç'ın cesedinin atıldığı bölgede kadavra köpekleriyle yapılan aramalarda da henüz bir sonuç alınamadı.