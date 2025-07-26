Kadın Garson ile Müşteri Arasında Kavga Kamerada

Kadın garson ile müşteri arasındaki kavga kamerada

ANKARA'da kafede kadın garson ile erkek müşteri arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafede görev yapan kadın garson ile erkek müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Müşterinin elinin tersiyle garsona vurması üzerine tartışma kavgaya döndü. Garson, müşteriyi tekme tokat dışarıya çıkardı. Diğer çalışanlar ve müşteriler garsonu sakinleştirmeye çalıştı. Garson ve müşteri arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: ANKARA,