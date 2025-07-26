Kadın Garson ile Müşteri Arasında Kavga Kamerada

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Ankara'da bir kafede kadın garson ile erkek müşteri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Müşterinin garsona saldırması sonrası garson, müşteriyi dışarı çıkardı. Kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadın garson ile müşteri arasındaki kavga kamerada

ANKARA'da kafede kadın garson ile erkek müşteri arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafede görev yapan kadın garson ile erkek müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Müşterinin elinin tersiyle garsona vurması üzerine tartışma kavgaya döndü. Garson, müşteriyi tekme tokat dışarıya çıkardı. Diğer çalışanlar ve müşteriler garsonu sakinleştirmeye çalıştı. Garson ve müşteri arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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