İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kadın esnafın komşu karı koca çifti tabancayla vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.25 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve su satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Sibel K.yanında bulunan tabancayla karı koca olan Nurhayat A.ile Süleyman Akyıldız'aateş etti. Nurhayat A. bacağından yaralanırken, Süleyman Akyıldız ise karnından ve bacağından vuruldu. Yarlı çift hastanede tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Süleyman Akyıldız bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Korku dolu anlar kameraya yansıdı Yaşanan korku dolu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Sibel K.'nin ilk olarak kendisinden kaçan çiftten Nurhayat A.'ya ateş ettiği, talihsiz kadının yere düşmesinin ardından eşinin elinde tabanca bulunan Sibel K.'yi durdurmaya çalıştığı ve vurulduğu anlar yer aldı. Öte yandan, suç aleti ile birlikte yakalanan Sibel K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kadın esnafın komşularını vurduğu anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kadın esnafın komşu karı koca çifti tabancayla vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.25 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve su satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Sibel K.yanında bulunan tabancayla karı koca olan Nurhayat A.ile Süleyman Akyıldız'aateş etti. Nurhayat A. bacağından yaralanırken, Süleyman Akyıldız ise karnından ve bacağından vuruldu. Yarlı çift hastanede tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Süleyman Akyıldız bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Yaşanan korku dolu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Sibel K.'nin ilk olarak kendisinden kaçan çiftten Nurhayat A.'ya ateş ettiği, talihsiz kadının yere düşmesinin ardından eşinin elinde tabanca bulunan Sibel K.'yi durdurmaya çalıştığı ve vurulduğu anlar yer aldı.

Öte yandan, suç aleti ile birlikte yakalanan Sibel K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.