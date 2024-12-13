Kadın avukattan iş insanı ve nişanlısına 'tecavüz' suçlaması

Avukat M.Ö., evlerine gittiği Özkan Ü.'nün tecavüzüne uğradığını iddia etti. M.Ö.'nün şikâyeti sonrası gözaltına alınan Özkan Ü. tutuklandı. Savcılık, Özkan Ü.'nün işlediği iddia edilen 'cinsel saldırı' suçuna nişanlısı Melis Ö.'nün de yardım ettiği iddiasında bulundu. İş insanı Özkan Ü.'ye en az 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

EĞLENCE MEKANINDA TANIŞMIŞLAR

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya göre, iddiaya konu olay geçen 25 Temmuz gece yarısı yaşandı. Olayın olduğu tarihten 8-9 ay kadar önce, avukat M.Ö., erkek arkadaşı ile birlikte, bir eğlence mekânında Özkan Ü. ve nişanlısı Melis Ö. ile tanıştı. 25 Temmuz akşamı ise Avukat M.Ö., anılan mekâna tek başına gitti.

GECE YARISI EVE DAVET

Dekoratif boya sektöründe faaliyet gösteren Özkan Ü. ve Melis Ö. ile ikilinin bir arkadaşının da mekânda olduğunu gören M.Ö., bir süre bu kişilerle birlikte eğlendi. Bir süre sonra mekandan ayrılan Özkan Ü. ve nişanlısı Melis Ö., mesaj göndererek M.Ö.'yü evlerine davet etti.

"UYUMAK İÇİN GİTTİĞİM ODAYA GELDİ"

Halk TV'nin haberine göre ikilinin Beşiktaş Arnavutköy'deki evine giden M.Ö., bu kişilerle sabah 05.00'e kadar sohbet etti. Bu süreçte üçü de alkollü içecek tüketmeye devam etti. M.Ö. savcılık şikâyetinde, bu süreçten sonra halsizleştiğini ve ayakta duramaz hale geldiğini anlattı. M.Ö. dilekçesinin devamında uyumak üzere gittiği odaya ise Özkan Ü.'nün geldiğini söyledi. M.Ö., karşı koymasına rağmen bu kişinin nitelikli cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü.

"KENDİ RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK"

M.Ö., olaydan 6 gün sonra suç duyurusunda bulundu. Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Özkan Ü., M.Ö.'nün evlerine geldiğinde çok alkollü olduğunu iddia etti. Özkan Ü., bu kişinin kendilerine evde uyuşturucu olup olmadığını sorduğunu öne sürdü. Özkan Ü., M.Ö. ile cinsel birliktelik yaşadığını ancak bu durumun kendi rızası ile olduğunu savundu.

"CİNSEL KONULARA İLİŞKİN KONUŞTUK"

Melis Ö. ise, M. Ö. evlerine geldikten sonra sohbet etmeye başladıklarını, bir süre sonra cinsel konulara ilişkin konuştuklarını söyledi. Melis Ö., nişanlısı ve M.Ö.'nün cinsel birliktelik yaşadıklarını söyledi. Melis Ö., nişanlısı ve M.Ö.'nün yan odada yaşadıkları birliktelik anında yanlarında olmadığını ama sesleri duyduğunu ifade etti.

NİŞANLI ÇİFTE DAVA AÇILDI

Savcılık sorgusu sonrası Melis Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Özkan Ü. ise geçen 7 Ağustos günü tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonrası Özkan Ü. ve Melis Ö. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile dava açıldı. Sevk maddesine göre Özkan Ü.'ye verilmesi istenen hapis cezası en az 12 yıl. Melis Ö. için ise 6 yıldan 8 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu. Tutuklu durumdaki Özkan Ü. ilk duruşma sonrası tahliye edildi. Davanın ikinci duruşması ise dün görüldü.