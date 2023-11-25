Kadın Apartmanda Ayakkabı Çaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın, apartmana girerek kapı önündeki ayakkabıyı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı, ayakkabının sahibi tarafından polise bildirildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, apartmana giren kadının, kapı önündeki ayakkabıyı deneyip çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeni Kent Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, gece saatlerinde kapısı açık olan apartmana girdi. Binadaki bir dairenin önüne gelen kadın, numarasını kontrol ettiği ayakkabıyı giyip denedi. Ayağına uyduğunu anlayan kadın, ayakkabıyı yanında getirdiği poşetin içine koyup uzaklaştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ayakkabının sahibinin polis merkezine gidip şikayetçi olmasıyla şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.