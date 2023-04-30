Kadıköy ve Kartal'da Kuyumcu Soygunu

Kadıköy'deki kuyumcuda başarısız olan kar maskeli ve silahlı şüpheliler, bir saat sonra Kartal'da yarım kilo altın çaldı. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KADIKÖY'de girmeye çalıştıkları kuyumcuda hedeflerine ulaşamayan kar maskeli ve silahlı şüpheliler, bir saat sonra Kartal'daki kuyumcuya girerek yarım kilo altın çaldı. O anlar kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 27 Nisan Perşembe Günü saat 04.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. Çalıntı otomobille gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli, kepengi açıp kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı. Şüpheliler ellerindeki levyelerle uzun süre dükkanın kepenkleri zorlamalarına rağmen başarılı olamadı. Sesleri duyan çevre sakinleri, soygunu engellemek istese de, şüpheliler silah doğrultarak korkutmaya çalıştı. Vatandaşların tepkisi üzerine bir süre sonra panikleyen şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı.

YARIM KİLO ALTIN ÇALDILAR

"UYARANLARA SİLAH DOĞRULTARAK KORKUTUYORLAR"

O ANLAR KAMERADA

Kadıköy'deki kuyumcuda gerçekleşen soygun girişimi ve Kartal'daki kuyumcu soygunu güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadıköy'deki görüntülerde otomobille gelen maskeli ve silahlı şüpheliler ellerindeki levyelerle kepengi açmaya çalışıyor. Çevredeki bir vatandaşın bağırmasıyla şüpheli elindeki silahı doğrultarak korkutmaya çalışıyor. Başka bir vatandaşın da tepkisi üzerine panikleyen şüpheliler geldikleri araca binerek uzaklaşıyor. Kartal'daki görüntülerde ise şüpheliler, kuyumcunun kepengini açarak içeri giriyorlar. Şüpheliler kısa sürede çaldıkları altınla kaçıyorlar.