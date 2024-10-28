Üye Girişi
Haberler

Kadıköy ve Ataşehir'de Motosiklet Hırsızlığı: 26 Olay, 1 Tutuklama

Kadıköy ve Ataşehir'de Motosiklet Hırsızlığı: 26 Olay, 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy ve Ataşehir'de 26 motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy ve Ataşehir'de toplamda 26 motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde meydana gelen toplamda 26 motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen A.B. isimli şüpheli savcılık sorgusunun tamamlanmasıyla serbest bırakıldı. Önder Y. isimli şahıs ise tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Hırsızlık Ataşehir istanbul Güvenlik Politika 3-sayfa Kadıköy Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı

Kıran kırana maçta tek gol var! Tempo inanılmaz

 Şırnak'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bir ilimizde dikkat çeken karar! Tüm giriş çıkışlar yasaklandı
İstanbul Havalimanı'nda kadın polis, silahla canına kıydı

Kadın polis, İstanbul Havalimanı'nda canına kıydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi? John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi? Ural Kaspar kimdir? Ural Kaspar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı? Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.