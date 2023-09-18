Kadıköy'deki Vapurda Kavga Saniye Saniye Kaydedildi

Kadıköy açıklarındaki bir vapurda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Vapurdaki kavga iskeleden duyulan çığlıklarla birlikte yaşandı.

Kadıköy açıklarındaki bir vapurda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi'nden hareket etmekte olan bir vapurda meydana geldi. Vapurdaki yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Vapur hareket ederken meydana gelen olayda kavganın ortasında kalan kadınların çığlıkları iskeleden duyuldu. Vapurdaki kavga iskeleden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL