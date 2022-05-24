Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de 20 Mayıs'ta diş hekimi Şeyma Biran'ın (64) muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden Z.E. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, A.A. ise "suç delillerini gizleme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Z.E.'nin üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunmasını göz önünde bulundurarak sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli A.A. hakkındaki tutuklama talebini reddeden hakimlik, şüpheliyi yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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