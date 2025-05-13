Kadıköy'deki Bıçaklı Saldırının Ardından Aileye Tehdit Gönderen İki Sanığa Hapis Cezası İstendi

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matteo Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 2 yetişkin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Barış Ayata'nın 2 yıldan 7 yıla kadar, Çınar Diril'in ise 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bıçaklı saldırganları öven paylaşımlar yapan 2 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede müştekiler Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi'nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de Berkay Budak ve Umutcan Baba isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlatılarak, olayın ardından Barış Ayata'nın sosyal medya platformu üzerinden "Berkay Budak kardeşimizdir" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Ayata'nın yaşı küçük çocuklar ile bir grup oluşturarak organize şekilde müştekilerde korku oluştuğuna da iddianamede yer verildi.

Müştekilerin telefonuna Discord uygulamasından alınan bir telefon numarasından "senin tırrek oğlun yüzünden Berat gardaşım mapuslara düştü. Ben de sizin hayatınızı küme düşürmezsem en adiyim. Oğlunuzu mezardan çıkarıp siz Kürtleri tanımıyorsunuz. Yaşadığınız her güne pişman olacaksınız. Sizi kanınızda boğacağız. Berat heval çıksın hepimiz toplanıp o kaykaycı t kefeninden çıkartıp leşini döveceğiz. Video kayıt alacağız, ırzına geçeceğiz" şeklinde hakaret ve tehdit içerikli mesaj atıldığına da iddianamede yer verildi.

Sanık Barış Ayata alınan savunmasında "Paylaşımları ben yaptım ama bilinçli olarak yapmadım. Pişmanım herhangi bir amacım yoktu. Berkay Budak ve Umutcan Baba'yı tanımam. Amacım onları desteklemek değildi" şeklinde beyanda bulundu.

Bir diğer sanık Çınar Diril ise alınan savunmasında "Ben Discord uygulaması üzerinden numara satın almadım. Müştekiye yönelik tehdit ve hakaret içeren mesajı ben yazmadım. Sadece benim ismim ve sosyal ismimle numara satın alınmış" dedi.

İddianamede Barış Ayata'nın sosyal medya hesabından aleni şekilde kamu düzeni açısından tehlike oluşturmak suretiyle övücü mahiyette söz paylaştığı iddianamede ifade edildi. Ayata'nın yaşı küçük çocuklar ile birlikte müştekileri korkutma amacı ile tehdit olarak algılanabilecek şekilde paylaşım yaptığı da iddianamede aktarıldı.

İddianamede Çınar Diril'in ise Discord uygulaması üzerinden numara satın alarak tehdit ve hakaret içerikli mesajları müştekilere yolladığı kaydedildi.

Barış Ayata'nın 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Çınar Diril'in ise 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL