Kadıköy'deki Bıçaklı Saldırıda İki Sanığa 24 Yıl Hapis, İki Sanık Beraat Etti

Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada 2 sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık beraat etti. Duruşma sonrası açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Kabul edilebilir bir karar değildir, üst mahkemeye başvuracağız" dedi. Anne Yasemin Minguzzi ise, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" diye konuştu.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

"Kamera kayıtları ile ortaya koymamıza rağmen delil yetersizliğinden beraat kararı verildi"

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Bu davanın içinde iki ayrı dava vardı. Bu davaların ilki kasten çocuğun öldürülmesi, ikinci dava da geçtiğimiz duruşmada birleştirilen davaydı. Savcılık, tüm sanıkların eyleme iştirak ettiğini kabul ederek cezalandırılmalarını talep etti. Ancak mahkeme iki sanığa 24 yıl hapis cezası verirken, kamera kayıtları ve bütün maddi verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen diğer iki sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi" dedi.

"Kabul edilebilir bir karar değildir, üst mahkemeye başvuracağız"

Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemlerine dikkat çeken Barkın, "Bugün Türk siyasi tarihinde rastlanmadık biçimde bu adliye çevresinde ve içinde güvenlik önlemleri alındı. Elbette önlemler kabul edilebilir ancak güvenlik önlemlerini gördüğüm anda zaten bunun milli vicdani karşılayacak bir hüküm olmayacağını anlamıştım. Bu dava neticesinde verilmiş olan karar kabul edilebilir bir karar değildir. Bu kararların kaldırılacağını mutlaka düşünüyoruz çünkü yüzyılı aşkın var olan yargılama geleneğini aykırı bir karardır, asla kabul edilemez. Üst mahkemeye göndereceğiz. Bu bir dava dosyası olmasının yanında aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının emsal kararıdır ne yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar kabul edilebilen bir karar değil dolayısıyla üst mahkemelerden bu kararın döneceğine inanıyoruz, itiraz sürecini hemen başlatacağız. Hukuken izah edilebilen bir karar değildir" ifadelerini kullandı.

Karar sonrası gözyaşlarına boğulan acılı anne Yasemin Minguzzi ise, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" diye konuştu. - İSTANBUL