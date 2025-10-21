Haberler

Kadıköy'deki Bıçaklı Saldırıda İki Sanığa 24 Yıl Hapis, İki Sanık Beraat Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık beraat etti. Aile avukatı kararı kabul etmediklerini belirterek üst mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada 2 sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık beraat etti. Duruşma sonrası açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Kabul edilebilir bir karar değildir, üst mahkemeye başvuracağız" dedi. Anne Yasemin Minguzzi ise, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" diye konuştu.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

"Kamera kayıtları ile ortaya koymamıza rağmen delil yetersizliğinden beraat kararı verildi"

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Bu davanın içinde iki ayrı dava vardı. Bu davaların ilki kasten çocuğun öldürülmesi, ikinci dava da geçtiğimiz duruşmada birleştirilen davaydı. Savcılık, tüm sanıkların eyleme iştirak ettiğini kabul ederek cezalandırılmalarını talep etti. Ancak mahkeme iki sanığa 24 yıl hapis cezası verirken, kamera kayıtları ve bütün maddi verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen diğer iki sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi" dedi.

"Kabul edilebilir bir karar değildir, üst mahkemeye başvuracağız"

Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemlerine dikkat çeken Barkın, "Bugün Türk siyasi tarihinde rastlanmadık biçimde bu adliye çevresinde ve içinde güvenlik önlemleri alındı. Elbette önlemler kabul edilebilir ancak güvenlik önlemlerini gördüğüm anda zaten bunun milli vicdani karşılayacak bir hüküm olmayacağını anlamıştım. Bu dava neticesinde verilmiş olan karar kabul edilebilir bir karar değildir. Bu kararların kaldırılacağını mutlaka düşünüyoruz çünkü yüzyılı aşkın var olan yargılama geleneğini aykırı bir karardır, asla kabul edilemez. Üst mahkemeye göndereceğiz. Bu bir dava dosyası olmasının yanında aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının emsal kararıdır ne yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar kabul edilebilen bir karar değil dolayısıyla üst mahkemelerden bu kararın döneceğine inanıyoruz, itiraz sürecini hemen başlatacağız. Hukuken izah edilebilen bir karar değildir" ifadelerini kullandı.

Karar sonrası gözyaşlarına boğulan acılı anne Yasemin Minguzzi ise, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.