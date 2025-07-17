Kadıköy'deki Bıçaklı Saldırı Davasında 4. Duruşma Gerçekleşti

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi (14) davasının 4'üncü duruşması bugün Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda görülürken; dava 2 Ekim tarihine ertelendi. Duruşmanın ardından aile avukatı Rezan Epözdemir ve anne Yasemin Minguzzi tarafından açıklamalarda bulunuldu.

Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda 24 Ocak tarihinde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin katil zanlılarının 18 yaşından küçük ve "suça sürüklenen çocuk" olmaları ise kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştu. Tüm Türkiye'nin takip ettiği davanın 4'üncü duruşması bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye önünde toplanan vatandaşlar da sloganlar ve pankartlar eşliğinde adliye önünde "adalet" çağrısında bulundu.

Son olarak reddi hakim talebinde bulunulan davayla ilgili son gelişmeleri aktaran avukat Rezan Epözdemir, aileye ve kendisine yöneltilen tehdit ve hakaretlere de dikkat çekti. Epözdemir, açıklamasında, "Kamera kayıtları ve görüntülerden diğer iki faili tespit ettik. Onlarla ilgili şikayetçi olduk. 7 ve 8 Mayıs'ta iki fail tutuklandı. Geldiğimiz noktada, bu iki fail hakkında Türk Ceza Kanunu 82. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca ve Türk Ceza Kanunu 39. maddesinin (b) ve (c) bentleri uyarınca çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme suçundan iddianame tanzim edildi. İddianame, birleştirme talepli olarak tanzim edildi. Biz, bugün bu birleştirme talebinin kabul edileceğini ve bu duruşmada bu iki sanığın da hazır edileceğini düşünüyoruz" dedi.

15 günlük yasal süre olduğunu söyleyen Epözdemir, "15 günlük yasal süre içerisinde mahkeme bunu kabul etmekle yükümlü veya reddetmek inisiyatifini kullanabilir, şekli eksik kişiler varsa iddianamede. Bu iddianamenin kabul edileceğini, hukuki ve fiili bağ olduğu için ana dosyayla birleştirileceğini düşünüyoruz biz. Bir sonraki celsede bu yargılama dört tanıklı olarak devam edecek. İki fail daha yargılama esnasında CMK 201'e göre, çapraz sorgu başta olmak üzere soruşturulacak, yargılanacak; tefsih, takrat taleplerimizi dermeyan edeceğiz. Bir sonraki celsede bu dosyada dört tutuklu fail olmuş olacak. Bu celse içinde tutukluluk hallerinin devamına karar verdi mahkeme. Başsavcılık makamı da tutukluluk hallerinin devamını istiyordu. Biliyorsunuz, kapalı yargılama söz konusu. Dolayısıyla içeriği bütün detaylarıyla anlatmamız mümkün değil ama özetle şunu söylemek mümkün diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Epözdemir, "Taleplerimizin önemli bir kısmı bu kere, ilk defa yargılamanın başından beri kabul edildi. Bu, bizim için adaletin tecelli edeceği, maddi gerçeğin ortaya çıkacağına dair umutlarımızı artırdı. Son derece önemli ve kıymetli; yargılamanın başından beri dermeyan ettiğimiz, başta kamera kayıtları olmak üzere birçok talep kabul edilmiş oldu. Bu yargılamada müvekkilime, ailesine olağan dışı, insanın insan olma vasfına aykırı tehditlerde bulunuldu. Mezar, bizim kültürümüzde, sosyalleşme sürecimizde, değer yargılarımızda. Biz, bu faillerin ve bu canilerin emsal mahiyette cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi. - İSTANBUL