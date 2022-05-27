Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı - Haberler

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Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı Kadıköy'de polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı

İSTANBUL - Kadıköy'de polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında durdurulan milli atlet İshak Mert Şen'in yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri ile ekipmanları kontrol edildi. Denetim esnasında durdurularak kontrolleri yapılan motosiklet sürücülerinden birinin milli atlet İshak Mert Şen olduğu öğrenildi. Kimlik kontrolü yapılan Şen'in yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gerekli belgeleri imzalatılan genç sporcu, askerlik şubesiyle iletişime geçmesi yönünden uyarıldı.

"Şu an yapabilecek pek bir şeyim yok"

Denetime takılan ve yoklama kaçağı olduğu belirlenen milli sporcu İshak Mert Şen, "Sisteme daha yüklenmediği için yoklama kaçağı olarak gözüküyor. Milli sporcuyum. Bunun için federasyondan yazının gönderilmesi gerekiyor. Şu an için yapabilecek pek bir şeyim yok açıkçası" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Milli Sporcu Kadıköy Milli Polis 3. Sayfa Haberler

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