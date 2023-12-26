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Kadıköy'de Yıkım Sırasında Göçük Meydana Geldi

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Kadıköy'de bir binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan kepçe operatörü yaralanırken, İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

Kadıköy'de bir binanın yıkımı esnasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan kepçe operatörü yaralanırken, olayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Saat 14.47'de Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşe Sokakta yapılan bina yıkımı esnasında göcük meydana gelmiş olup, olayda kepçe operatörü bel kısmına kadar göçük altında kalmıştır. Operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy Yaralanma İstanbul Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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