Kadıköy'de yayanın ölümüne neden olan avukat hakkında 6 yıl hapis talebi

Bağdat Caddesi'nde yayaya çarparak ölümüne sebebiyet veren avukat Alp Endersoy hakkında "taksirle ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 25 Aralık 2022'de yaya Yusuf Aktaş'a (53) çarparak ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan sürücü avukat Alp Endersoy (31) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü karşıya geçtiği esnada Yusuf Aktaş'ın araba çarpması sonucu vefat ettiği, çarpan aracın olay yerinden kaçtığı, güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine Alp Endersoy'un Yusuf Aktaş'ın ölümüne neden olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Olayın ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli Alp Endersoy ifadesinde, 60-65 km hızla giderken bir şahsın koşarak önüne çıktığını, frene bastığını, yerlerin ıslak olması nedeniyle aracın kaydığını ve bu nedenle yola çıkan şahsa çarptığını söyledi.

Trafik bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Endersoy'un, havanın yağışlı zemininin ıslak ve nemli oluşunun kendisinin yol içerisinde zorlayacak durum olabileceği göz önüne alarak seyretmesi gerektiği halde gerekli dikkat ve özeni göstermediği, sanığın olay yerinde durmadığı ve durumu yetkililere bildirmediği kaydedildi. Ayrıca raporda maktul Yusuf Aktaş'ın ise, yolun karşısına geçmek için 52 metre ileride bulunan trafik ışıklarına kullanmaması, trafiğin yoğun olduğu yolda kendi can güvenliğini sağlamadan, dikkatsizce yola girmesi nedeniyle maktulün de şüpheli ile aynı derecede asli kusurlu olduğu tespit edildi.

İddianamede, tutuklu şüpheli Alp Endersoy'un "taksirle ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, Endersoy'un 3 aydan 3 yıla kadar avukatlık yapmasının yasaklanması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL