Üye Girişi
Haberler

Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Kadıköy'de yolun karşısına geçmekte olan bir kadına yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Kadıköy'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇARPIP METRELERCE SAVURDU

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan bir kadına yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Otomobilin çaptığı kadın yola savruldu.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar ile kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yolda yatan kadının yardımına koştu. Otomobilin yolun karşısına geçen kadına çarptığı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy Güvenlik Güvenlik Kamerası Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title