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Kadıköy Sahilde Köpek Saldırısına Uğrayan Yaşlı Kadın Yere Düştü

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Kadıköy sahilinde gezintiye çıkan yaşlı kadın, iki köpeğin saldırısına maruz kaldı. Kendisini korumak için elindeki pazar arabasını kullanan kadın, köpeklerin saldırısıyla dengesini kaybederek yere düştü. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Elindeki pazar arabasını köpeklere karşı kendisine siper eden kadın yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yaşandı. Sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı kadın elindeki tekerlekli pazar arabasını kendisine siper etti. Köpeklerin saldırısıyla dengesini kaybeden kadın yere düştü. Yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla köpek saldırısından kurtuldu. Köpeklerin yaşlı kadına saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy Hayvanlar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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