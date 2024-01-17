Kadıköy Sahilde Köpek Saldırısına Uğrayan Yaşlı Kadın Yere Düştü

Kadıköy sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Elindeki pazar arabasını köpeklere karşı kendisine siper eden kadın yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yaşandı. Sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı kadın elindeki tekerlekli pazar arabasını kendisine siper etti. Köpeklerin saldırısıyla dengesini kaybeden kadın yere düştü. Yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla köpek saldırısından kurtuldu. Köpeklerin yaşlı kadına saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL