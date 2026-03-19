Egzoz sistemi mevzuata aykırı araç 30 gün trafikten men edildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan sahil yolunda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, egzoz sistemi mevzuata aykırı olan bir araç trafikten men edildi. Sürücü, Samsun'dan İstanbul'a tur atmak için geldiğini söyledi.

Caddebostan sahil yolunda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bir araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın susturucularının iptal edildiği ve katalizörünün söküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye 21 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Sürücü, Caddebostan'a sadece gezmek amacıyla geldiğini belirterek, "Caddede bir tur atmak için geldik. Aracımız egzozdan men oldu. Samsun'dan geldik. Susturucular iptalmiş. 21 bin lira ceza yedik, üstüne bir de otopark masrafı çıktı. Köyde koyun kuzu ne varsa satacağız artık. Arabamı çok seviyordum. Sırf gezmek için çıkmıştım" dedi.

Ekiplerin, çevreye rahatsızlık veren ve teknik şartlara aykırı araçlara yönelik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

