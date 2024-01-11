Kadıköy'de yapılan huzur denetiminde uyuşturucu madde taşıyan şahıs yakalandı

Kadıköy'de yapılan huzur denetiminde üzerinde uyuşturucu madde taşıyan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. yapılan denetimde durdurulan araçlar aranırken sürücü ve yolculara GBT yapıldı. Denetim sırasında üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir kişi de gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Kadıköy'de denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgusu gerçekleştirildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde "Yona" isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

Üzerinde madde taşıyan şahıs yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kadıköy'de yaptığı huzur denetiminde durduğu M.Ö. isimli bir araç sürücüsüne yapılan üst araması sonucunda, şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine şahıs tutuklanarak Kadıköy İskele Polis Merkezine götürüldü.