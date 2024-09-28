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Kadıköy'de Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 57 yaşındaki Can Bayraktar hayatını kaybetti. Olay yerine gelen babası, oğlunu son kez görebilmek için hüngür hüngür ağladı.

Kadıköy'de 8 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden oğlunu son defa görmek için olay yerine tekerlekli sandalyeyle gelen baba ise hüngür hüngür ağladı.

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Suadiye Yazanlar Sokak üzerinde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sekiz katlı bir apartmanın altıncı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bir apartman sakini itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri altıncı kattaki daireye camdan girerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri apartmanda yaşayan tüm vatandaşları tahliye ederken, yangının çıktığı dairede yaşayan Can Bayraktar (57) isimli bir vatandaş dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın naaşı ambulans ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

Olay yerine gelen babası hüngür hüngür ağladı

Durumun bildirilmesi üzerine tekerlekli sandalyeyle olay yerine gelen ve hayatını kaybeden oğlunu son defa görmek isteyen baba ise hüngür hüngür ağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik istanbul Kadıköy 3-sayfa Yaşam Baba

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