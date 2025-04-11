Kadıköy'de Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kadıköy'de gece saatlerinde 4 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Merdivenköy İmam Ramiz Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek tüm katı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL