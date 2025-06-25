Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davasında Tahliye Talebi

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Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, 2 sanığın tahliyesini talep etti.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, 2 sanığın tahliyesini talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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