Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davasında Tahliye Talebi
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, 2 sanığın tahliyesini talep etti.
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, 2 sanığın tahliyesini talep etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa