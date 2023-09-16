Kadıköy'de trafikte kavga çıktı, sürücü alkol testini reddetti

KADIKÖY'de trafikte kavga eden sürücülerden biri polisin alkol kontrolünü reddedince uzun süre tartışma yaşandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Caddebostan sahilyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Kaya ile Can Akşahin arasında trafikte yol verme tartışması sonrası kavga çıktı. Aydın Kaya'nın iddiasına göre, Can Akşahin ile tartışırken trafik ışıklarında tanımadığı kişilerin otomobiline saldırması sonucu arka camı kırıldı.

'ALKOL TESTİNE ÜFLEMEK ZORUNDA DEĞİLİM'

Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Aydın Kaya "Gaspa uğradım" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin alkol testini kabul etmeyen Kaya, "Ben alkol testine üflemek zorunda değilim. Benim burada önceliğim can sağlığım ve mal güvenliğim ondan sonra trafik" şeklinde konuştu. Polis uzun süre sürücüyü alkolmetreyi üflemesi için ikna etmeye çalıştı. Aydın Kaya polisle tartışırken

Can Akşahin tartışmaya dahil oldu.

Kaya'ya tepki gösteren Akşahin, "Yaklaşık 1 saat önce kız arkadaşımı evine bırakmak için ortalama 60-70 kilometre hızla seyrederken makas atarak ilerliyordu. Yolun ortasında bir anda benim önümü kesti. Trafik akışında camı açtı ve kendisi kız arkadaşım yanımda olmasına rağmen küfür etti. Ben kendisine küfür etmedim. Kendisini aşağı davet ettim. 'Arabadan aşağı in' dedim. İnmedi. Kaçıyordu, kaçacaktı. O sırada benim yanımda seyreden başka bir araçtan yine aynı durumdan mustarip olan başka arkadaşlar adamın kaçacağını görmesi üzerine indiler. Adamın arabasını durdurmak için kovaladılar. Bir arkadaş eliyle arabasına vurmaya çalışırken adamın arabasının arka camı kırıldı" diye konuştu. Aydın Kaya polis ekipleriyle tartışmasının ardından Bostancı Polis merkezine götürüldü.