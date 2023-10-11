Kadıköy'de Taksilere Denetim: 10 Şoföre Ceza

KADIKÖY'de taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde, 10 taksi şoförüne toplam 4 bin 875 lira ceza yazdı. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksici "İlk oldu, bir daha da olmaz zaten. Ağzımızın payını almış olduk" dedi.

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi. Denetimde taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı. 9 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan 3 bin 924 lira, bir taksi şoförüne de aracın muayenesi olmadığı için 951 lira ceza yazıldı. Denetimde, 10 taksi şoförüne toplam 4 bin 875 lira ceza yazıldı.

"DİKKATLİ OLACAĞIM"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksi şoförü, "İlk oldu, bir daha da olmaz zaten. Ağzımızın payını almış olduk. Daha dikkatli olacağım" dedi.