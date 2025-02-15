Kadıköy'de Takside Tartışma: Yolcu ve Vatandaş Arasında Gergin Anlar
Kadıköy'de bir kadın yolcu ile, taksiyi durduran bir vatandaş arasında ters yönde gitme iddiasıyla başlayan tartışma, cepten kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Olay sonucunda vatandaş darp raporu alarak kadın yolcudan şikayetçi oldu.
Kadıköy'de ticari taksi içerisinde ilerleyen kadın yolcu ile, taksiyi durdurarak ters yönünde ilerlediğini söyleyen bir vatandaş arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi içerisinde seyahat eden kadın yolcu, ters yönde gittikleri gerekçesiyle kendilerini durduran vatandaş ile tartışmaya başladı. İkilinin sözlü tartışması, kadın yolcunun taksiden inmesiyle büyüdü. Darp raporu alan mahalle sakini, kadın yolcudan şikayetçi oldu. Tarafların birbirine müdahale ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay taksi şoförünün araya girmesiyle ile son buldu. - İSTANBUL