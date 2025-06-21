Kadıköy'de Tadilat Sırasında Yangın Çıktı

Kadıköy'de Tadilat Sırasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bir apartmanın çatısında tadilat yapan usta, açık bıraktığı tüp nedeniyle yangın çıkardı. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kadıköy'de 5 katlı binanın çatısında tadilat yapan usta, tüpü açık bırakıp ayrılınca yangın çıktı. Çatıdan yoğun dumanın yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy'de Rasimpaşa Mahallesi Uzun Hafız Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 11.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, binanın çatısında tadilat çalışması yapan usta, malzeme almak için çatıdan ayrılırken tüpü açık unuttu. Açık kalan tüp nedeniyle kısa sürede binanın çatısı alevlere teslim oldu. Bazı bina sakinleri alevleri görür görmez kendilerini dışarı attı. Alevleri ve yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangına tanık olan bina sakini İsmail Er, "Çatımızda tadilat yaptırırken, çatı ustası malzeme almaya gidiyorum dedi. Muhtemelen malzeme almaya giderken küçük tüpü açık bıraktı. Dikkatinden kaçtı muhtemelen. Usta gitti, 2 -3 dakika sonra çatı alev almaya başladı. Biz çatıda değildik, dairedeydik. Dairemizin arka tarafından yükselen dumanları görünce 2 ablamı ve kızımı alıp hemen kaçtım. Çok şükür cana zarar gelmedi" dedi.

Öte yandan, çatıdan yoğun dumanın yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında nükleer tesis vuruldu! İşte ilk görüntüler
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı! MasterChef'te tansiyon yükseldi!
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.