Kadıköy'de sokak ortasında kavga eden iki grup cep telefonu kamerasına yansıdı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga eden iki grup cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan ve dakikalarca süren kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL