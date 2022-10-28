Kadıköy'de sokak ortasında arkadaş dehşeti: 13 el ateş açtı

İSTANBUL Kadıköy'de bir vatandaş, kendisine ait işyerinde çalıştığı esnada 30 yıllık arkadaşının silahlı saldırısına uğradı. Açılan 13 el ateşin hedefi olan şahıs, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Saldırganın olay yerine gelerek arkadaşını uzaktan takip ettiği ve saldırı sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 13 Haziran'da Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Şener Över isimli vatandaş kendisine ait işyerinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanına gelen 30 yıllık arkadaşı Mustafa Gübül'ün silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli Mustafa Gübül, bir süre uzaktan takip ettiği arkadaşının dükkanına girerek yanında taşıdığı silahla Över'in üzerine 13 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Över, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan Gübül ise hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı. Öte yandan saldırganın olay yerine gelerek arkadaşı Över'i bir süre uzaktan takip ettiği ve saldırı sonrası kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

40 gün boyunca yoğun bakımda kaldı

Hastaneye kaldırılan Över, 40 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Vücudundaki 1 kurşunla tedavisi devam eden Över'in eşi Gamze Över saldırganın yakalanmasını isteyerek, ikili arasında herhangi bir husumet olmadığını belirtti.

"Son kurşun riskli olduğu için çıkarılmıyor"

Yaşanan olayda ağır yaralanan vatandaşın eşi Gamze Över, "Eşim, işyerinin önünde silahlı saldırıya uğruyor. Saldırgan, eşimi bir süre takip ediyor. Eşim işiyle uğraştığı esnada durumu fırsat bilip 13 el ateş açıyor. Bütün vücudunu paramparça ediyor. Bunu yapan kişi çocukluk arkadaşı. Aralarında hiçbir husumet yok. Sebebi nedir bilmiyorum ama bu kişinin yakalanmasını istiyorum. Bu resmen canilik. Eşimi öldürmeye teşebbüs etti. Eşimin şu an sağlık durumu kötü. 40 gün yoğun bakımda kaldı. Vücudunda kalan son kurşun riskli olduğu için çıkarılmıyor. Hastanede tedavisi devam ediyor. Benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu" dedi.