Kadıköy'de Silahlı Kavga: İki Kişi Yaralandı
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Kadıköy'de çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki kişi birbirlerini silah ve bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy'de aralarında tartışma çıkan iki kişi, birbirlerini silah ve bıçakla yaraladı.
Merdivenköy Mahallesi Mandıra Caddesi'nde M.M. ile M.S.P. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.M. bıçakla M.S.P'yi göğsünden yaraladı. M.S.P de taşıma ruhsatlı tabancasıyla M.M'yi bacağından vurdu.
Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayda kullanılan tabanca ve bıçak ile 7 boş kovanı muhafaza altına aldı.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - 3. Sayfa