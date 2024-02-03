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Kadıköy'de Şahıs Zorla Kadını Taksiye Bindirmeye Çalıştı

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Kadıköy'de bir şahıs kolundan tuttuğu kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler de araca bindirilen kadını kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bir şahıs kolundan tuttuğu kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler de araca bindirilen kadını kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kadıköy'de bugün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs kolundan tutarak çekiştirdiği kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler ise kadını kurtarmaya çalıştı. Şahıs ile kadını kurtarmaya çalışan vatandaşlar arasında arbede yaşanırken şahsın hem kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara hem de kadına küfürler ettiği görüldü. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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