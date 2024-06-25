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Kadıköy'de Restoran Tavanı Çöktü, 1 Kişi Yaralandı

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Kadıköy ilçesinde bir restoranın tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kadıköy'de bir restoranın tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Kadıköy ilçesi Caddebostan Plaj Yolu üzerinde saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, restoran olarak hizmet veren bir iş yerinde müşterilerin yemek yediği sırada tavan çöktü. Çökmenin etkisiyle müşteriler dışarıya kaçtı, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Müşteriler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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