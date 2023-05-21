Kadıköy'de polise mukavemet eden 4 kişiye gözaltı

İSTANBUL - Kadıköy Moda sahilinde yüksek sesle müzik dinleyip eğlenen 4 kişi kendilerini uyaran polise mukavemet etmekten gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Kadıköy Moda sahilinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bir grup yüksek sesle müzik açarak eğlenirken grubun yürüyüş yolunu kapatması ve etraftaki kişilerin şikayeti üzerine polis grubu uyardı. Önce müziği kapatan grup daha sonra yeniden müzik açıp yolu kapatınca polisle tartıştı. Önce biber gazıyla şahısları dağıtmaya çalışan polis, gruptan birkaç kişinin kendilerine saldırmasıyla havaya üç el ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polise mukavemet eden 4 kişi hakkında görev başındaki memura mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi.