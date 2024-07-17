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Kadıköy'de Pırlanta Dükkanından 300 Bin Dolar Değerinde Takı Çalındı

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Kadıköy'de bir pırlanta dükkanından yaklaşık 300 bin dolar değerinde takı çalındığı iddiasıyla yakalanan şüphelilerin suç geçmişi ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklandı ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de pırlanta dükkanından yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çaldıkları iddiasıyla yakalanan şüpheliler suç makinesi çıktı. Farklı suçlardan sabıkaları ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüpheliler tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi Sevilli Sokak üzerinde bulunan K.E. isimli şahsa ait işyerinde 15 Mart tarihinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde arabayla dükkanın önüne gelen 5 kişilik maskeli grup, iş yerinin kapısını açarak içeri girdi. İçeride bulunan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takıları çaldı. Müştekinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler M.K.'nın(34) 9 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheli O.Ş.(22) hakkında 10 suç kaydı, 3 aranma ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli S.G.'nin ise 22 adet suç kaydı, 3 adet aranma,16 yıl 3 kesinleşmiş cezasının olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta 15 Mart tarihinde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 suç kaydı ve 1 aranması bulunan firari şüpheli N.Ç.(34) ise 9 Temmuz tarihinde tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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