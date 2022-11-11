Kadıköy'de pencereden eve giren hırsız 10 bin dolar ile 500 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı

Kadıköy'de bir eve penceresinden tırmanarak giren hırsız, evdeki kasadan 10 bin Dolar, ev sahibinin eski eşine ait silah, 500 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşyası ve çeşitli alkollü içkileri çaldı.

Kadıköy'de bir eve penceresinden tırmanarak giren hırsız, evdeki kasadan 10 bin Dolar, ev sahibinin eski eşine ait silah, 500 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşyası ve çeşitli alkollü içkileri çaldı. Hırsızlık yapan şahıs ile, çalıntı eşyaların saklanmasına ve satışına yardımcı olan iki şahıs olmak üzere üç kişi polis tarafından yakalandı. Hırsızın eve pencereden tırmanarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Bülbüllü Sokak üzerinde 30 Ekim Pazar günü yaşanan olayda, F.Ü. isimli emekli bir vatandaşın evine giren hırsız, evde bulunan kasa içerisinde 10 bin Dolar, ev sahibinin eski eşine ait silah, 500 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşyası, tablet ve çeşitli alkollü içkileri çaldı. Hırsız çaldığı eşyaları doldurduğu bavul ile beraber oradan uzaklaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapan şahsın 39 yaşındaki Vedat B. olduğunu tespit etti. 21 adet suç kaydı olan Vedat B. 31 Ekim tarihinde Güngören ilçesinde yakalandı.

Vedat B.'ye çalıntı malzemelerin saklanmasında yer temin eden ve satışında yardımcı olan Osman K.(42) ile S.K.(42) de Güngören'de yakalandı. Şahıslardan S.K.'nın evinde yapılan aramada, F.Ü.'nün ikametinden çalınan 1 adet silah, 919 mm çapında 200 adet fişek, çeşitli markalarda 12 adet alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vedat B. ve Osman K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık anları kamerada

Şahsın evin penceresinden tırmanarak içeri girdiği ve çaldığı eşyaları koyduğu bavul ile beraber uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL