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Kadıköy'de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim

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Kadıköy'de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim Kadıköy'de polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte park ve bahçelerde denetim yapıldı.

Kadıköy'de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim

İSTANBUL - Kadıköy'de polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte park ve bahçelerde denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırıldı. Kadıköy'de polis ekipleri, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte park ve bahçelerde denetim yapıldı.

Çok sayıda polisin katıldığı denetimde parktaki şüpheli kişiler incelendi ve Genel Bilgi Taramasorgulamaları yapıldı. Şüpheli kişilerin yanındaki çantalar da didik didik arandı.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Narkotik Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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