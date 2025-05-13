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Kadıköy'de Pankart Açan Şüphelilere Operasyon: İki Gözaltı

Kadıköy'de Pankart Açan Şüphelilere Operasyon: İki Gözaltı
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5 Mayıs’ta Kadıköy'de pankart açan üç şüpheliye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda, iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonları da ele geçirildi.

Kadıköy'de 5 Mayıs günü pankart açan 3 şüpheliye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DSİH (Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi) Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmalarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kadıköy'de 5 Mayıs günü pankart açan 3 şüpheliye 13 Mayıs günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak operasyonu düzenlendi. Sarıyer, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, Ceren Geloğlu ile Batuhan Batu isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet cep telefonu ile telefonlara ait sim kartı ele geçirildi. Firari konumda olduğu tespit edilen İlayda Aktüre'yi ise yakalama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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