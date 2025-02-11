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Kadıköy'de Otoparkta Araç Üzerine İstinat Duvarı Düştü

Kadıköy'de Otoparkta Araç Üzerine İstinat Duvarı Düştü
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Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında park halindeki aracın üzerine istinat duvarı düştü. Olayda araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine müdahale etti.

Kadıköy'de bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin üzerine istinat duvarı düştü.

Olay saat 14.00 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Şahika Sokak'ta bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan 34 BY 0339 plakalı aracın üzerine istinat duvarı düştü. Düşme sonucu araçta hasar oluştu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken duvarı kaldırarak aracı çıkardı. Duvarın yağışlardan dolayı çöktüğü öne sürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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