Kadıköy'de otomobil yolcu alan taksiye çarptı, öfkelenen sürücü kendi aracını tekmeledi

Kadıköy Bağdat Caddesinde seyir halinde olan bir otomobil cadde üzerinde yolcu almak için duran ticari taksiye arkadan çarptı.

Kadıköy Bağdat Caddesinde seyir halinde olan bir otomobil cadde üzerinde yolcu almak için duran ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken ticari taksiye çarpan sürücü kendi aracını tekmeledi.

Kaza, gece 02.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bağdat Caddesinde seyir halinde olan 34 CZY 435 plakalı Honda marka otomobil sürücüsü, cadde üzerinde yolcu almakta olan 34 TED 82 plakalı Toyota marka ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Ticari taksiye arkadan çarpan sürücü ise öfkelenip kendi aracını tekmeledi. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri ambulansta yapılmasının ardından yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Kaza sebebiyle tek şeride düşürülen Bağdat Caddesi, kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. - İSTANBUL