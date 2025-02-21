Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Kadıköy'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Kadıköy'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil park halindeki hafif ticari araca çarparak takla attı. Sürücü sıkışarak yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de seyir halindeyken park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı. Otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Bayar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 KMR 029 plakalı Opel marka otomobil, park halinde duran 54 BD 522 plakalı hafif ticari araca vurduktan sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayı yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışarak yaralanan 34 KMR 029 plakalı otomobilin sürücüsü M.D. çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı M.D.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören Cem Gökalp, "Bu istikametten gelirken, muhtemelen kalp krizi geçirip göğsü daraldı herhalde, birden arabaya vurdu. Lastiğe çarptı sonra araba ters döndü. Camı açtırdık adama kendine gelmesi 3 dakika sürdü, camı açtırdık camdan çektik aldık. Sonra itfaiye ve polis geldi zaten cuma saati insanlar doluştu. Durumu iyiydi, 'bir şeyim yok' dedi ama muhtemelen bir sıkıntı geçirmiş olabilir, yoksa bu kazanın olması mümkün değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kabusu yaşayan avukat: İcra için gitti, 3 kez ameliyat geçirdi
img

Hadise'nin yeni klibinde cesur sahneler
img

Hamas yanlış cenaze verdi, Netanyahu çıldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.