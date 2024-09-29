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Kadıköy'de Otomobil Kaza Yaptı: Facia Önlenmiş Oldu

Kadıköy'de Otomobil Kaza Yaptı: Facia Önlenmiş Oldu
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İstanbul Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, kaldırma çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kaldırımda kimsenin olmaması nedeniyle kaza faciaya dönüşmedi.

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırma çıktı ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada kaldırımda hiç kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Kaza, İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Orhan Duhan Delen hakimiyetindeki BMW marka 34 HA 7741 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce caddenin sağındaki kaldırıma çıktı, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücülere alkol testi yaparken, kazayla ilgili çalışma başlattı. Kazada yaralanan olmazken kaza sırasında kaldırımda hiç kimsenin olmaması faciayı önledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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