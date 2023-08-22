Kadıköy'de otobüs içerisinde yaşanan 'bana çarptın' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Kadıköy'de bir otobüs içerisinde yaşanan 'bana çarptın' tartışması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İddiaya göre, erkek yolcu tartışma sonucunda otobüsten atıldı ve kadına ise diğer vatandaşlar yardım etti.