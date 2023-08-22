Kadıköy'de otobüs içerisinde yaşanan 'bana çarptın' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
3. Sayfa Haberleri
Kadıköy'de bir otobüs içerisinde yaşanan 'bana çarptın' tartışması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İddiaya göre, erkek yolcu tartışma sonucunda otobüsten atıldı ve kadına ise diğer vatandaşlar yardım etti.
Kadıköy'de otobüs içerisinde yaşanan 'bana çarptın' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, 14F numaralı otobüs kalkacağı esnada henüz kimliği belirlenemeyen kadın ve erkek yolcu arasında 'bana çarptın' tartışması yaşandı. Diğer yolcuların tepki gösterdiği erkek otobüsten yaka paça atıldı. Yere düşen kadına ise vatandaşlar yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa