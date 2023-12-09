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Kadıköy'de Oktay Derelioğlu'nun yaralandığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

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Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak Derelioğlu'nun trafikte karıştığı kavgaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda Derelioğlu omzundan yaralandı.

Kadıköy'de Oktay Derelioğlu'nun yaralandığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak Derelioğlu'nun trafikte karıştığı kavgaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, bir başka araç sürücüsüyle trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Zekai K. ve Nurettin K. ile Oktay Derelioğlu arasında kavga çıktı. Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu omzundan yaralandı. Şikayet üzerine Zekai K. ve Nurettin K. gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen iki kardeş 'Kasten yaralama ' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Oktay Derelioğlu ile diğer araç sürücüsü Zekai K.'nın aynı şeritte ilerlediği, iki aracın yolda birbirlerini sıkıştırdığı ardından araçların durduğu görülüyor. O sırada kaldırımda bulunan Nurettin K.'nın duran araçların yanına gittiği görülüyor. Aracından inen Derelioğlu'nun Nurettin K.'ya tekme attığı ve kavganın başladığı görülüyor. Derelioğlu'nun eşi de araçtan inerek tarafları ayırmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Oktay Derelioğlu Tragger Kadıköy kavga Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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