Kadıköy'de Müzisyeni Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Müebbet Hapis Cezası Talebiyle Dava Açıldı

Kadıköy'de istek parça yüzünden müzisyeni öldüren şahsa müebbet hapis talebi

İSTANBUL - Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz'ın yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Caymaz (32), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından tutuklanan Caymaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Caymaz'ın yerine geldiği, elindeki içki şişesini bırakarak maktul Cihan'dan bağırarak şarkı çalmasını isteğinde bulunduğu, maktulün şüpheliye sakin olması, istediği şarkıyı çalacağını söylemesinin akabinde şüpheli Mehmet'in yanında taşıdığı çakıyı çıkararak küfürler ettiği kaydedildi. İddianamede, Caymaz'ın maktulü önce boyun kısmına, sonrasında ise göğüs bölgesine savurarak yaraladığı, şüphelinin ittirmesi sonucu maktulün denize düştüğü, Cihan Aymaz'ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiği anlatıldı.

Kendini savunmak için bıçak savurmuş

Şüpheli Mehmet Caymaz'ın olay yerinde tehdit edilmesi sonrası üzerine maktulünde içlerinde olduğu üç kişinin gelmesi nedeniyle kendisini savunmak için bıçağı savurduğuna dair savunmasına tanık anlatımları ve olay yerine ait görüntülerde bu yönde yapılan bir tespit bulunmadığından itibar edilmediği, bu nedenle lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Müebbet hapis istemi

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Caymaz hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.