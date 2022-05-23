Kadıköy'de muayenehanesinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Kadıköy'de muayenehanesinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadıköy'de muayenehanesinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy'de muayenehanesinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'de muayenehanesinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'de diş hekimi olan Şeyma Biran, muayenehanesinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alarak hayatını kaybeden Biran, Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Biran'ın arkadaşları ve hastaları katıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şakirin Camii, Diş Hekimi, Üsküdar, Kadıköy, 3. Sayfa, Haberler

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