Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Kadıköy'de Motosiklet Yaya'ya Çarptı

Kadıköy'de Motosiklet Yaya'ya Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosikletin çarpması sonucu yaşanan kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı. Olayda yaya, çarpmanın etkisiyle yere savrulmasına rağmen hemen ayağa kalkarak yoluna devam etti.

Kadıköy'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 16.45 sıralarında Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya ayağa kalkıp yoluna devam ederken, kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yere savrulduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kahreden olay! 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu
img

Mansur Yavaş gemileri yaktı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.