Kadıköy'de Motosiklet Sürücüsü Minibüs Kazası Geçirdi

Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü, ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı. Ameliyat olma riski taşıyan motosikletli o dakikaları anlatarak, kaza sonrası minibüs şoförünün kaçtığını belirtti.

Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü, ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı. Ameliyat olma riski taşıyan motosikletli o dakikaları anlatarak, kaza sonrası minibüs şoförünün kaçtığını belirtti.

Olay, geçtiğimiz Perşembe saat 14.30 sularında Kadıköy Halitağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir motosikletli kendi şeridinden çıkarak karşı sokağa girmeye çalıştığı esnada ters yönden gelen minibüsün çarpmasıyla yola savruldu. Motosiklet sürücüsünün sol ayağı minibüsün altında kaldı.

Minibüs olay yerinden kaçtı

İddiaya göre, kaza sonrası yerde yatan motosikletlinin yanına gelen minibüs şoförü, kısa süre sonra aracını yol kenarına çekme bahanesiyle olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün sol ayağında ödem oluştuğu ve ameliyat olma riskinin olduğu öğrenildi.

"Aracına bindi ve bastı gitti"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan motosiklet sürücüsü Ümit Patan, "Gidiş geliş yolu üzerinde sol taraf ters yöndü, ben karşı sokağa girecektim. Araçların arasında sinyal vererek çıktım ancak ters yönden minibüsün gelebileceğini tahmin edemedim. Tam çıktığım sırada ters yönden gelen minibüs şoförü, aracıyla bana vurdu. Çarpmanın etkisiyle yerde yattığım sırada yanıma gelen minibüs şoförü beni hastaneye götürebileceğini söyledi. Ardından minibüsü kenara çekmek için aracına yöneldi. Şahıs, aracına bindi ve bastı gitti. Plakası da ortada yok. Kaza sonrası minibüs altında kalan sol ayağımda ödem oluştu. Doktorlar 1 hafta içerisinde ödemin geçmemesi durumunda ameliyata alınacağımı belirttiler" dedi. - İSTANBUL