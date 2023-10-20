Kadıköy'de motosiklet denetiminde 15 sürücüye ceza yazıldı

Kadıköy'de yapılan motosiklet denetiminde 15 sürücüye toplam 9 bin 564 lira ceza kesildi. Denetim sırasında kask takmayan bir ATV sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, yolcu kadın basın mensuplarına tepki gösterdi.

KADIKÖY'de motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde 15 motosiklet sürücüsüne 9 bin 564 lira ceza yazıldı. Denetim sırasında kask takmadığı için durdurulan ATV'deki kadın yolcu basın mensuplarına tepki göstererek, Çekme, kameranı kapatır mısın Siyasete giriyorum. Ben de sana yapacağımı biliyorum dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin yaya yollarında kullanılması, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği açısından yapılan ihlaller kontrol edildi. Kurallara uymayan 15 motosiklet sürücüsüne toplam 9 bin 564 lira ceza yazıldı. Denetimlerde, sürücülere kask, eldiven ve koruyucu ekipman takmaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Denetimler sırasında kaskı takılı olmadığı için durdurulan ATV sürücüsüne cezai işlem uygulandı. ATV'deki kadın yolcu, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Tehditler savuran kadın Çekme, kameranı kapatır mısın Siyasete giriyorum. Kimliğini ver bana. Ben de sana yapacağımı biliyorum. Memur bey bunun kimliğini alır mısın dedi.