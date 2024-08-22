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Kadıköy'de makas atan otomobil ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

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Kadıköy D100 Karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, önündeki ticari taksiye çarptı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, ticari taksi şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kadıköy'de makas atan otomobil ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy D100 Karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, önündeki ticari taksiye çarptı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, ticari taksi şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, İstanbul Kadıköy ilçesi, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 01.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.S.A. hakimiyetindeki Volkswagen marka 34 NA 6398 plakalı otomobil, seyir halindeyken makas atarak ilerlediği sırada kontrolden çıkarak önünde yine seyir halinde olan Ş.İ. kontrolündeki Fiat marka 34 TAG 22 plakalı ticari taksiye çarptı. Olayın ardından M.S.A. isimli sürücü kullandığı otomobiliyle kaçmaya çalıştı ancak aracının hasar alması nedeniyle fazla ilerleyemedi. Ticari taksi şoförü hafif şekilde yaralanırken araç sürücüleri tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile 34 NA 6398 plakalı otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcular arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza yapan sürücüler ve sonradan olay yerine gelen tanıdıkları tarafından araçların çekilmesine yardımcı oldular. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Kadıköy 3.Sayfa Güncel Haberler

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