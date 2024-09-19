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Kadıköy'de Lüks Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Kadıköy'de Lüks Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Kadıköy'de seyir halindeki lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Olayda toplam dört kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kadıköy'de seyir halindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay saat 01.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 KYJ 983 plakalı lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 77 RS 379 ve 35 ATL 207 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil Kadıköy 3-sayfa trafik Kaza

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